Тамам Джафарова: Азербайджанское государство принимает комплексные меры социальной защиты населения в период пандемии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство принимает комплексные меры социальной защиты населения страны в период пандемии.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таммам Джафарова.

Депутат сообщила, что государство с первых же дней принимало и продолжает принимать всесторонние превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса в стране, защиты здоровья населения.

Подчеркнув, что в период пандемии рабочая нагрузка ряда структур многократно увеличилась, Джафарова высоко оценила их усилия.

«Одной из таких структур и является министерство труда и социальной защиты населения. В период особого режима карантина министерство, а также все его местные органы работают в усиленном режиме даже в нерабочие дни. Помимо этого, данная госструктура в настоящее время оказывает социальные услуги лицам старше 65 лет, координирует деятельность волонтеров, рассматривает многочисленные обращения граждан. Министерство отвечает на все обращения, соблюдая принцип очередности и прозрачности. Рабочая группа, созданная под руководством министра труда и социальной защиты населения, в короткие сроки выступила с соответствующими предложениями по социальной защите и оказанию государственной поддержки наемным работникам, занятым в отраслях экономической деятельности, предположительно пострадавших от пандемии, а также усилению мер в сфере занятости в краткосрочный и среднесрочный периоды», - сказала Тамам Джафарова.

Депутат подчеркнула, что на основании этих предложений уже принимаются соответствующие меры.

"Правительство Азербайджана именно в этот момент приняло решение о регистрации неформально занятых в качестве потерявших доход в период пандемии лиц, и выдаче им единовременной выплаты в размере прожиточного минимума в апреле и мае. Министерство наладило серьезный и оперативный механизмы обработки информации и перечислении выплат. О результатах гражданам отправляются sms-уведомления», - уточнила Тамам Джафарова.

Она добавила, что в рамках начавшегося девятого апреля процесса уже перечислены средства по единовременной выплате для 140 тысяч безработных.

"Для организации социальной защиты населения в период пандемии коронавируса COVID-19 азербайджанское государство проводит социальную политику в комплексном виде. Потому что государство, как живой организм. В этом плане очередной шаг вышеуказанного министерства был связан с малообеспеченными семьями, у которых истек срок получения адресной государственной социальной помощи. Как известно, именно с учетом пандемии, помощь таким семьям не была прекращена. Ее срок был продлен до первого числа месяца, следующего после даты окончания режима карантина», - подчеркнула Тамам Джафарова.

Она подчеркнула, что деятельность министерства достойна похвалы. По словам депутата, несмотря на то, что регистрация потерявших работу граждан и назначение им единовременной выплаты в размере 190 манатов требует немало времени, но министерству труда и социальной защиты населения удалось справиться с этим в короткие сроки.

«До сих пор эти выплаты назначены десяткам тысяч людей, и процесс продолжается», - сказала Джафарова.

По словам депутата, глава государства демонстрирует индивидуальный подход к труду каждого гражданина.

«Государство всегда высоко ценит самоотверженность во имя благополучия государственности и граждан. И они должны всесторонне поддерживать усилия государства. Призываю всех проявлять максимальную ответственность, не верить слухам и оказывать всестороннюю поддержку мерам, принимаемым государством. Вместе мы сильнее!», - подытожила Тамам Джафарова.

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)