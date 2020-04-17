Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Азербайджаном и Кыргызстаном

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между министерством молодежи и спорта и Государственным агентством по вопросам молодежи, физической культуры и спорта правительства Кыргызстана", подписанного в Бишкеке 29 ноября 2019 года.

Министерству молодежи и спорта поручено после вступления в силу этого Соглашения обеспечить выполнение его положений.

МИД поручено отправить правительству Кыргызстана уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.