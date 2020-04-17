Сахиба Гафарова: Милли Меджлис Азербайджана направил ПАСЕ письмо-протест (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил письмо протеста Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с отсутствием реакции на проведение Арменией т.н. "выборов" на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.

Гафарова отметила, что отсутствие реакции ПАСЕ вызывает сожаление.

«В течение последних 10 лет я была членом делегации Азербайджана при ПАСЕ, осуществляла деятельность в качестве члена Бюро и председателя Комитета структуры. За этот период, я и мои уважаемые коллеги становились свидетелями многих случаев предвзятого отношения к нашей стране в организации. Мы неоднократно наблюдали попытки проармянских кругов, собравшихся в Парламентской ассамблее Совета Европы, оклеветать, опорочить Азербайджан, принять ложные резолюции и решения, чтобы подорвать авторитет нашей страны. Я бы сказала, что порой антиазербайджанские, проармянские силы в организации защищали интересы армян даже лучше, чем они сами. Отсутствие реакции ПАСЕ на т.н. «выборы», проведенные в оккупированном регионе Азербайджана преступным режимом, неприемлемо. Считаю, что это также большое неуважение к системе международного права. Поэтому мы решительно осуждаем данный поступок ПАСЕ, и в связи с этим Милли Меджлис направил письмо протеста Парламентской ассамблее Совета Европы», - сказала Сахиба Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса также раскритиковала антинациональные силы, подчеркнув, что они служат интересам Армении.

"В Азербайджане все здравые оппозиционные партии, выступающие с позиции национальных и государственных интересов, принимают участие в данном диалоге, предпринимают соответствующие шаги, чтобы внести свой вклад в процесс. К сожалению, некоторые маргинальные группы, которые всегда выступают против государственности, независимости Азербайджана, отказались от данного диалога, полагаясь на внешние силы. Истинная цель таких групп, демонстрирующих враждебность против государства, заключается в создании в стране напряженности. Эти разрушительные силы, называющие себя радикальной оппозицией, хотят использовать для осуществления свои гнусных намерений потрясшую все человечество пандемию коронавируса. Естественно, общественность и народ Азербайджана видят такие действия, и решительно осуждают нездоровую и антинациональную деятельность таких кругов. Позиция азербайджанского народа заключается в том, что в новой конфигурации политической системы, формирующейся в стране, нет места таким силам», - добавила Сахиба Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)