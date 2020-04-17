В Азербайджане определяются штрафы за нарушение норм государственного языка

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане определяются штрафы за нарушение требований норм государственного языка.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос в связи с этим отражен в поправке в закон "О средствах массовой информации", которая обсуждается на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).