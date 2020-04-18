Забота о гражданах как важнейшее направление политики Президента Ильхама Алиева

Политика 18 апреля 2020 08:00 (UTC+04:00)
Забота о гражданах как важнейшее направление политики Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend - В последнее время Азербайджан, как и весь мир, столкнулся с угрозой распространения коронавируса. Наша страна, под руководством Президента Ильхама Алиева, принимает широкомасштабные меры по борьбе с пандемией COVID-19, в рамках которой проводится активная политика социальной поддержки и обеспечения занятости уязвимых групп населения, а также задействованных в отраслях, пострадавших от пандемии.

План мероприятий, утвержденный в связи с выполнением Указа Президента от 19 марта 2020 года «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства», включает осуществление десяти мероприятий в четырех направлениях в области по поддержке занятости и социального обеспечения населения. В соответствии с новыми мерами поддержки, объявленными Президентом 17 апреля, было выделено 600 миллионов манатов, направленных на обеспечение занятости и социальной поддержки 2,5 миллиона граждан.

Была проведена комплексная работа по сохранению рабочих мест и заработных плат сотрудников, как в государственном, так и в частном секторах. Контроль деятельности в этом направлении осуществляется ежедневно, посредством электронной системы. В рамках данной программы предполагается охватить около одного миллиона 629 тысяч сотрудников, в том числе 910 тысяч из числа государственных служащих, и 719 - занятых в частном секторе.

При этом необходимо отметить, что, несмотря на трудности, с которыми столкнулась страна в связи с распространением коронавируса, количество заключенных трудовых договоров с 1 января до 17 апреля увеличилось на 77 тысяч, а с 1 апреля до 17 апреля – еще на 55 тысяч. Были профинансированы выплаты части заработной платы 300 тысяч наемных работников и оказана финансовая поддержка около 300 тысячам индивидуальных предпринимателей.

Была усилена деятельность службы занятости населения. Посредством Центров DOST запущен процесс по созданию 50 000 оплачиваемых общественных рабочих мест на период с апреля по май. На эти цели было выделено 30 миллионов манатов. На сегодняшний день 5000 человек уже трудоустроены. В общей сложности, в рамках программы, реализуемой в данном направлении, количество общественных рабочих мест достигло 90 000. До введения особого карантинного режима около 38 000 человек были трудоустроены и продолжают работать.

Запущен механизм обеспечения безработных и неофициально трудившихся лиц, которые лишились работы из-за введения особого карантинного режима, единовременными выплатами на уровне прожиточного минимума в стране - в размере 190 манатов. Согласно решению Президента Азербайджана, единовременными выплатами в апреле и мае будут обеспечены 600 тысяч человек. На следующем этапе будет собрана и систематизирована необходимая информация, все указанные лица будут поставлены на учет с целью обеспечения их дальнейшей занятости.

Согласно правилам, утвержденным 7 апреля, выплаты стали производиться в чрезвычайно сжатые сроки - в течение трех рабочих дней со дня регистрации. В общей сложности, с 9 по 17 апреля были произведены единовременные выплаты 140 000 безработным. Одновременно предусмотрено расширение страховых выплат по безработице, которые также будут распространяться на тех, у кого срок действия трудовых договор истек. Ожидается, что в 2020 году эти выплаты охватят 20 000 человек. Срок выплат по страхованию от безработицы, а также пособий, связанных с перерывами, обусловленными необходимостью профессионального обучения, будет продлен. На это социальное мероприятие, которое охватит 2000 человек, выделено 600 тысяч манатов.

Необходимо отметить, что в 2020 году стартовала деятельность по вовлечению в программу самозанятости 12 000 семей. На эти цели из Фонда страхования от безработицы было выделено 70 миллионов манатов. Активно содействует развитию программы ОО "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, вовлекая в нее 250 семей в год.

Помимо этого, начиная с 8 апреля, многие банки активно подключились к сотрудничеству с участниками данной программы. Проект осуществляется совместно со Всемирным банком и нацелен на обеспечение самозанятости 5000 семей в год. Также, в партнерстве с Программой развития ООН, предусмотрено обеспечение доступа к бизнесу около 500 лиц с ограниченными возможностями.

Усилены меры в направлении социальной защиты для особо уязвимых групп населения.

Из созданных Государственным фондом социальной защиты в 2019 году резервов, 200 миллионов манатов были направлены на обеспечение устойчивых социальных выплат населению. На данный момент около 2,3 миллиона человек являются получателями этих выплат в виде пенсий, пособий, стипендий и т. д.
В период с 8 по 15 апреля пенсии за апрель в стране были выплачены в полном объеме. Пособия, пенсии и компенсации будут выплачиваться 20 и 21 числа каждого месяца, а адресная государственная социальная помощь - 28 числа.

Расширен и упрощен механизм предоставления адресной государственной социальной помощи. Был продлен срок предоставления адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, закончившийся в период особого карантинного режима - до 1-го числа месяца, следующего за прекращением режима карантина. На эти цели было выделено еще 3 миллиона манатов. С 1 апреля число получателей адресной социальной помощи увеличилось на 10 000 семей. В настоящее время в общей сложности 330 000 членов 80 000 семей охвачены программой адресной социальной помощи. Размер предоставляемой помощи каждой семье составляет 222 маната.

Особое внимание в период ограничительных мер, применяемых в период особого карантинного режима, уделяется предоставлению социальных услуг на дому одиноким людям старше 65 лет и лицам, нуждающимся в особом уходе. Социальные услуги предоставляются более 15 000 одиноких пожилых людей. В рамках программ социального партнерства, около 17 000 продовольственных пайков было доставлено одиноким и инвалидам и этот процесс продолжается.

В настоящее время более 9 000 человек получают социальные услуги в стационарных условиях в девяти учреждениях социального обслуживания.

Помимо вышесказанного, с 1 марта 2020 года был продлен закончившийся в период особого карантинного режима период нетрудоспособности инвалидов, в том числе детей-инвалидов - до 1-го числа месяца, следующего за прекращением режима карантина. Это мероприятие охватывает 14 тысяч человек. На него выделено 2,6 миллиона манатов.

В числе прочих мер по обеспечению социальной поддержки населения в условиях борьбы с распространением пандемии коронавируса был увеличен на 100 киловатт/часов месячный лимит потребления электроэнергии населением по льготному тарифу. На оплату расходов по обучению студентов, относящихся к социально уязвимым группам населения, из государственного бюджета выделено 40 миллионов манатов.

Азербайджанское государство всегда, особенно в нелегкую годину, находится рядом со своим народом, забота о жизни и здоровье каждого человека, его социальном благополучии - являются краеугольным камнем политики Президента Ильхама Алиева. Благодаря осуществленным под его руководством в стране широкомасштабным экономическим и социальным реформам была сформирована надежная подушка безопасности, благодаря которой Азербайджан сумел своевременно принять все необходимые эффективные меры по борьбе с распространением пандемии, опираясь исключительно на свои собственные резервы. В этот нелегкий час, все граждане нашей страны, чувствуя заботу и внимание Президента, сплотившись в едином порыве, проявляют взаимную поддержку, сознательность и солидарность, осознавая, что "Вместе мы сила!".

Юсиф Агаев

Отдел политики Trend

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