Бахруз Гулиев: Пандемия под контролем, но случае необходимости карантинный режим может быть продлен

БАКУ /Trend/ - В ходе последних совещаний Президент Ильхам Алиев вновь отметил, что для правительства Азербайджана здоровье граждан превыше всего. Хотя в результате различных мер пандемия взята под полный контроль, неизбежно, что в случае необходимости карантинный режим будет продлен.

Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев.

Он сообщил, что основную суть широкомасштабных мероприятий, осуществленных под руководством Президента Ильхама Алиева по борьбе с коронавирусом в стране, составляет забота о здоровье населения, преодоление пандемии с минимальными потерями. Государство использует все свои ресурсы для улучшения благосостояния граждан, а также сохранения стабильности экономики страны.

«Шаги, предпринятые в направлении оказания помощи предпринимателям, малообеспеченным семьям, а также повышения возможностей занятости населения согласно Плану мероприятий, утвержденному в рамках исполнения распоряжения главы государства от 19 марта 2020 года, доказывают, что в центре политики, осуществляемой в Азербайджане, стоит гражданин страны. В рамках мер по поддержке населения, в направлении обеспечения занятости и социального благосостояния людей, выделено 600 миллионов манатов, что охватывает 2,5 миллиона граждан. Для сохранения рабочих мест и заработных плат работников, создания дополнительно 50 тысяч оплачиваемых мест общественной работы проведена целенаправленная работа. Наряду с этим, высокая оценка, данная труду медработников, а также лиц, оказывающих социальные услуги одиноким гражданам старше 65 лет, компенсирование государством годовой платы за обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимой группе, показывают, что каждый гражданин страны охвачен государственной заботой», - сказал Бахруз Гулиев.

По словам эксперта, в результате реформ, проведенных как в социальной, так и в других областях, в борьбе с пандемией COVID-19 Азербайджан сегодня ставят в пример другим странам.

«Как известно, данное заболевание не знает границ, наглядным примером чего и является свыше 140 тысяч летальных исходов по всему миру. В период, когда во всем мире бушует пандемия, умерли свыше сотни тысяч людей, углубляется экономический кризис, пресечение широкого распространения инфекции благодаря совершенной политике азербайджанского государства, минимальные потери, а также комплексные превентивные меры по устранению проблем в социально-экономической сфере имеют огромное значение», - добавил Гулиев.

Он отметил, что строгий режим карантина, введенный в Азербайджане 31 марта, ограничительные меры, чтобы люди не выходили из дома с пятого апреля стали ключевыми факторами в преодолении пандемии с минимальными потерями.

"Наряду с этим, дезинфекционная работа, проведенная в направлении локализации пандемии, а также работа по информационная кампания для защиты людей от коронавируса сыграли исключительную роль в борьбе с инфекцией. Если бы превентивные меры не были приняты вовремя, то число инфицированных в Азербайджане сегодня могло бы превысить десятки тысяч»,- подытожил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)