Азербайджан направил гуманитарную помощь в Боснию и Герцеговину

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 23 апреля, в международный аэропорт Сараево прибудет самолет с гуманитарной помощью, направленной из Азербайджана для Боснии и Герцеговины, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Боснии и Герцеговины.

Согласно сообщению ведомства, таким образом Азербайджан откликнулся на просьбу министра безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудина Радончича оказать стране помощь в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, от имени всех граждан Боснии и Герцеговины Радончич поблагодарил правительство и народ Азербайджана за поддержку.

«Оказанная помощь стала результатом проведенной в прошлом месяце конференции, в ходе которой министр Радончич обратился с просьбой предоставить стране помощь в борьбе с коронавирусом», - отмечается в сообщении министерства.

Так, ряд стран и организаций откликнулись на просьбу поддержать Боснию и Герцеговину в борьбе с коронавирусом, в том числе Европейский Союз, который предоставил 80,5 миллиона евро помощи.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 2,6 миллиона человек, 183 тысячи из которых скончались.

11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.