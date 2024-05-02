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К 2032 году Таджикистан планирует полностью перейти к ВИЭ - Хоким Холикзода

Экономика Материалы 2 мая 2024 16:33 (UTC +04:00)
К 2032 году Таджикистан планирует полностью перейти к ВИЭ - Хоким Холикзода

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ТБИЛИСИ /Trend/ - К 2032 году Таджикистан планирует полностью перейти к ВИЭ.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Холикзода, выступая на панельных дискуссиях на тему «Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Природные климатические сложности создают препятствия для принятие мер в Таджикистане. Политическая воля необходима в этой сфере. По реализации Парижского соглашения не ведется активная работа. Таджикистан делает большие шаги в этом направлении»,- сказал он.

Он отметил, что к 2032 году Таджикистан планирует полностью перейти на ВИЭ.

«Таджикистан занимает 6-е место по использованию ВИЭ. Также озеленение является приоритетным направлением. Финансовые возможности в этой сфере ограничены. Мы потеряли семь лет на ТЭС Рагунской ГЭС. После 2014 года были трудности с поиском финансовых ресурсов.
в завершении стоимость проекта повысилась до 6 миллиардов долларов»,- сказал он.

Он отметил, что инфраструктура в ЦАРЭС была построена в годы СССР и требует модернизации.

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