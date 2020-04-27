У Азербайджана имеются большие возможности и перспективы - зарубежные эксперты

БАКУ /Trend/ - Для Азербайджана важно, чтобы на его территории функционировали значимые международные структуры.

Об этом сказал Trend доктор исторических наук, директор Центра азербайджановедения Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург, Россия), глава Екатеринбургского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма Александр Нестеров, комментируя открытие в скором времени в Азербайджане аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума.

Напомним, что в Азербайджане откроется аффилированный региональный центр Всемирного экономического форума. Соответствующий протокол о намерениях был подписан в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде. Азербайджан является одной из первых стран, подписавших с Давосским форумом этот важный документ.

В целом, по словам Нестерова, у Азербайджана имеются большие возможности и перспективы: «К тому же открытие в Баку аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума - это дополнительные штрихи для укрепления позитивного образа Азербайджана как регионального и международного центра».

Эксперт считает, что значительно большего успеха достигают именно собственные инициативы Азербайджана, такие, как создание и деятельность Бакинского международного центра мультикультурализма, существенно способствующего укреплению образа Азербайджана как толерантной страны, успешно сочетающей традиционность и современность и являющейся гуманитарным центром большого региона».

В свою очередь белорусский политолог Алексей Токарев отметил, что открытие аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума позволит Азербайджану обсудить с другими участниками экономические вопросы, укрепить межгосударственное сотрудничество: «Также не будем забывать, что Азербайджан - мусульманская страна, которая стремится к европейским стандартам, а как показывает практика, с развитием экономики и инвестициями приходит и европейская стандартизация. Что касается нефтяного сектора, я думаю, что открытие аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума в Баку будет способствовать привлечению инвестиций в этот сектор».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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