Беларусь видит в Азербайджане надежного партнера - белорусский эксперт

Политика 28 апреля 2020 15:17 (UTC+04:00)
Беларусь видит в Азербайджане надежного партнера - белорусский эксперт

БАКУ /Trend/ - Беларусь видит в Азербайджане надёжного партнёра, с которым готова вместе развивать технологические новации и выходить на новые рынки.

Об этом сказал Trend во вторник председатель правления Ассоциации "Содействие развитию интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству" Сергей Лущ.

Он отметил, что любые отношения, которые строятся на взаимоуважении и конструктивном сотрудничестве, нужно оценивать положительно: «Это очень важно сегодня, как мне кажется, развивать такие отношения, как между Беларусью и Азербайджаном, и иметь надежных партнеров, с которыми мы можем выстраивать долгосрочное сотрудничество, невзирая на сиюминутную конъюнктуру и быстро меняющуюся международную обстановку. Тем более такое партнерство приобретает особую ценность в сегодняшней непростой ситуации, связанной с распространением короновируса».

По словам председателя правления Ассоциации, суверенные Беларусь и Азербайджан связывают не только долгие дипломатические отношения, но и, конечно, общая память о Победе в Великой Отечественной войне, 75-летие которой отмечается в этом году: «В Беларуси чтят и помнят подвиг и вклад народов СССР в дело достижения общей Победы. Так, в этом году в Беларуси почтили память дважды Героя Советского Союза Ази Асланова. В 1944 году его 35-я танковая бригада освободила десятки белорусских населенных пунктов».

Он отметил, что активно продвигается и экономическое взаимодействие между двумя странами: «В Азербайджане присутствуют торговые сети магазинов «Белорусский», фирменные магазины «Кристалл» и «Белорусские сладости». В апреле 2018 года с конвейера Гянджинского автомобильного завода сошёл 10-тысячный трактор. Площадка в Гяндже стала настоящим производственным кластером, здесь выпускают автомобили, автобусы, прицепы. Локализация приличная – под 50 процентов. В 2018 году товарооборот Беларуси с Азербайджаном составил 465,3 миллиона долларов. Экспорт составил 450,2 миллиона долларов, импорт — 15,1 миллиона долларов. Сальдо положительное — 435,1 миллиона долларов».

Перспективу дальнейшего развития отношений эксперт видит в сотрудничестве в топливно-энергетической сфере: «Только в марте 2020 года госнефтекомпания Азербайджана SOCAR поставила в Беларусь около 250 тысяч тонн нефти. Рассматривается возможность увеличения объема поставок до 1 млн тонн. Думаю, мы имеем неплохой потенциал для взаимодействия. Также перспективной темой может стать «электрификация» экономических ритмов. Это не только электромобили, к массовому производству которых вплотную приблизилась Беларусь. Но и потенциал ставки на электричество, во всех аспектах сложного организма современной экономики. И, конечно же, это дальнейшее наращивание взаимного товарооборота по таким уже традиционным направлениям, как сельскохозяйственная техника, продукты сельского хозяйства, эко-продукты, продукция лесной промышленности».

Сергей Лущ считает, что огромный потенциал двустороннего сотрудничества заключается в сфере цифровых технологий: «В этом аспекте можно отметить Белорусский парк высоких технологий (ПВТ) - высокотехнологичный хаб с хорошим экспортным потенциалом. За 2018 год экспорт услуг ПВТ составил 1,4 млрд долларов. На фоне тотальной цифровизации всех бизнес- и производственных процессов точками роста могут стать совместные проекты в сфере отраслевых IT-решений, совместные открытые IT-платформы, направленные на внешние рынки. Все это огромный, с точки зрения экономического эффекта, капитал. Не будем забывать и про туристическую сферу, потенциал которой, думаю, далеко не раскрыт».

Он также отметил, что огромную роль в двусторонних отношениях стран играют уважительные и дружеские отношения между лидерами обоих государств, неоднократно демонстрировавшиеся не только на словах, но и на деле.

Что касается гуманитарной сферы, эксперт напомнил, что подходит к завершению реализация Программы развития сотрудничества в сфере образования на 2016 – 2020 годы, подписанная министерствами образования двух стран, в рамках которой ведутся работы по наращиванию экспорта образовательных услуг: «В марте 2018 года в Баку прошел второй Белорусский образовательный форум с участием представителей 21 вуза Беларуси. На полях Форума представители университетов проводили презентации возможностей белорусских вузов. Но и здесь потенциал далеко не исчерпан, и, думаю, актуальными могли бы стать программы молодежных обменов и академической мобильности, а также совместные образовательные программы».

(Автор: Гусейн Сафаров)

Твиттер: @C8NTINENT

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