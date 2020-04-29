Еврокомиссия пересмотрела программы поддержки стран Восточного партнерства в условиях COVID-19

БАКУ /Trend/ - В качестве ответа на глобальную пандемию COVID-19, Европейская комиссия пересмотрела свои традиционные программы поддержки, в том числе, предназначенные для стран Восточного партнерства.

Об этом, как передает в среду Trend, на пресс-конференции, проведенной посредством видеосвязи, сказала заместитель руководителя главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катарина Матернова.

По ее словам, соответствующее решение было принято с целью оказания актуальной в контексте пандемии COVID-19 поддержки. Она отметила, что в этой связи рассматривались три способа поддержки: во-первых, срочная гуманитарная и медицинская помощь, во-вторых, поддержка самих медицинских организаций и здравоохранения в целом, в-третьих, поддержка экономики и недопущение экономического кризиса.

«Меры нами были предприняты вполне своевременно. Так, уже восьмого апреля мы опубликовали план, в рамках которого стало возможно мобилизовать и перенаправить примерно 10 миллиардов евро. В свою очередь, для стран Восточного партнерства нам удалось мобилизовать почти один миллиард евро, в том числе путем двустороннего и регионального финансирования, которое было направлено через финансовые институты», - сказала она.

Матернова уточнила, что среди основных мер поддержки, оказанных Еврокомиссией, можно назвать финансовую поддержку ВОЗ в размере 30 миллионов евро, которые были направлены не столько с целью решения всех проблем возникших в странах Восточного партнерства в условиях пандемии, сколько на то, чтобы оценить и решить срочные проблемы, как закупка необходимых защитных средств централизованным методом.

«Мы также выделили примерно 80 миллионов евро для оказания краткосрочной гуманитарной помощи, которые были направлены как ВОЗ, так и на поддержание самых уязвимых слоев общества», - сказала она. Так, отметила она, одной из мер поддержки, оказываемых Еврокомисией в Азербайджане, стало предоставление продуктов питания почти 500 семьям.

Говоря о будущем Восточного партнерства, Матернова напомнила, что 18 марта этого года было утверждено Совместное заявление: политика в отношении Восточного партнерства на приод после 2020 года, которое стало очень важным и полезным в текущих условиях.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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