Обнародован состав делегаций Милли Меджлиса Азербайджана в международных организациях
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Юрий Шевцов: В новую эпоху Азербайджан вступил более подготовленным, нежели многие другие страны региона
В Азербайджане выявлены 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 58, скончался один человек - Оперативный штаб
МИД Азербайджана: Сборы на пограничных пунктах - не выход из ситуации, и важно, чтобы каждый гражданин осознавал это
Рашад Махмудов: Каждый из нас обязан соблюдать правила в целях снижения темпов инфицирования коронавирусом
Признательность Президенту: Верим, что эти трудности останутся позади и под Вашим руководством наступят лучшие для нашего народа дни
Белорусско-азербайджанские отношения находятся на этапе дальнейшего углубления и расширения сотрудничества — белорусский эксперт
Кабмин поручил SOCAR выполнение мер по временному ограничению добычи в Азербайджане в рамках договоренности ОПЕК+