СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Билясуварского района (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Билясуварского района Махира Гулиева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ).

В результате оперативно-следственных мероприятий были собраны материалы, которые дают основание подозревать, что посредством Ханлара Мамедова - первого заместителя главы ИВ Билясуварского района Махира Гулиева - была присвоена часть средств, выделенных для социальной помощи лицам, нуждающимся в материальной поддержке в связи с введением режима особого карантина, а также в том, что под видом социальной помощи он поручил выделять и передавать ему часть из средств, находящихся в распоряжении исполнительной власти. Кроме того, появились подозрения в том, что посредством Пехрана Шахбазова - помощника Махира Гулиева и других должностных лиц в его подчинении от должностных лиц местных органов исполнительной власти и других госорганов, а также граждан, занимающихся частной предпринимательской деятельностью в районе, под различными именами требовались и присваивались деньги.