По инициативе Президента Ильхама Алиева состоится Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы

БАКУ/Trend/ - По инициативе Президента Азербайджана, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева 4 мая состоится Саммит организации на тему "Вместе против COVID-19" (United against COVID-19), который пройдёт в формате Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции, сообщает в понедельник Trend.

На XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, состоявшемся в Баку 25-26 октября 2019 года, председательство в организации было передано Азербайджану, который возглавит организацию до 2022 года.

Учитывая, что в Движении неприсоединения представлены 120 государств, саммит будет проводиться по принципу географического представительства с участием стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки в формате Контактной группы. В видеоконференции, в которой примут участие главы государств и правительств более 40 стран, будут участвовать генеральный секретарь ООН, президент Генеральной ассамблеи ООН, председатель Африканского союза, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения и Верховный представитель Евросоюза.

Как известно, по инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева 10 апреля 2020 года в формате видеоконференции был проведен чрезвычайный Саммит этой организации. Тюркский совет является первой международной организацией в мировом масштабе, которая на уровне глав государств провела саммит, посвященный пандемии COVID-19. Указанные мероприятия являются значимым вкладом в дальнейшее укрепление международной солидарности на глобальном уровне.

Азербайджан проводит эффективные меры в борьбе с COVID-19 не только на национальном уровне, но и вносит важный вклад в укрепление солидарности и сотрудничества в этом вопросе на региональном и глобальном уровнях.