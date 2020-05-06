Лейла Абдуллаева: США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя информацию, распространенную в армянских СМИ о принятии Сенатом штата Миннесота резолюции по "признанию" вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend.

По ее словам, эта бумага, представленная как резолюция Сената штата Миннесота, подписанная сенатором Мери Киффмейер, секретарем Сената и председателем Комитета по администрации и правилам Сената, по информации офиса Сената является личным заявлением сенатора и носит символический характер. Для принятия такой бумаги, которая может быть заявлена любым членом Сената, не требуется голосование, то есть, она не принята штатом Миннесота как официальная резолюция: "Как видно, эта бумага, представленная как якобы «признание» вымышленного режима на оккупированных азербайджанских территориях Сенатом Миннесота, в действительности символический "документ" за подписью сенатора, не рассмотренный и не вынесенный на голосование в Сенате штата".

Лейла Абдуллаева подчеркнула, что признание какой-либо структуры как

"государства" вне полномочий законодательного органа штата: "Что касается

позиции США на федеральном уровне, то она ясна - США поддерживают

независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".



Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.



В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под

эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.



Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих

пор не выполняются Арменией.



(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)