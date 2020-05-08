В Азербайджане детям, лишенным родительской опеки, будет предоставляться жилплощадь

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, предоставят жилплощадь, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, которые относятся к малообеспеченной молодежи, нуждающейся в социальной защите, будет предоставлена жилплощадь в порядке, установленном Жилищным кодексом на основании договора об аренде.

После голосования документ был принят в третьем чтении.

.(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)