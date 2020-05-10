Великий Гейдар Алиев оставил после себя великое наследие - народный писатель Натиг Расулзаде

Политика 10 мая 2020 14:35 (UTC+04:00)
Великий Гейдар Алиев оставил после себя великое наследие - народный писатель Натиг Расулзаде

БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл огромную роль в моей писательской судьбе, как и в судьбах многих выдающихся деятелей культуры и науки нашей страны.

Об этом сказал Trend народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде.

"Окончив Литературный институт в Москве я, молодой писатель, издал одну из своих первых книг. И надо сказать, произведение чудом прошло через весьма жесткую в те годы советскую цензуру, но в результате – вышла в свет книга, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Я, как обычно происходит с молодыми писателями, ухитрился поместить в одну книгу все свои мысли, суждения, что чувствовал, ощущал, хотел высказать. В результате после выхода книги соответствующие органы обнаружили в ней массу крамолы, о чем не рекомендовалось говорить и писать. Тем более – молодым писателям. Длительное время я пребывал в статусе "персона нон грата", перестали печатать мои книги, меня окрестили диссидентом, пока, благодаря инициативе покойного Имрана Гасымова, который в те годы возглавлял Союз писателей, на мое произведение не обратил внимание Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев. И он пресек всякое несправедливое отношение ответственных чиновников к моему произведению и ко мне лично. Имран Гасымов передал мне слова Гейдара Алиева: "Да, у нас имеются отдельные негативные явления в республике, отраженные в книге, но мы с ними успешно справляемся". После этих слов Гейдара Алиева отношение чиновников, которые буквально выживали меня из Баку, резко поменялось: те, кто осуждал и бранил меня, называя диссидентом, стали звонить и просить книгу с автографом, ту, которая уже к тому времени стала бестселлером", - вспоминает народный писатель.

По словам Расулзаде, после этого эпизода, его стали включать в поездки с Гейдаром Алиевым по районам республики.

"Будучи первым секретарем ЦК, Гейдар Алиев периодически ездил в районы Азербайджана, узнавал о состоянии дел на местах, общался с тружениками сельского хозяйства, и в поездки, как правило, брал творческих людей - писателей, композиторов, художников. И вот как-то мы прибыли в знаменитый совхоз Никитина в селе Ивановка Исмаилинского района. Гейдар Алиев встретился с тружениками, поговорил с ними, подробно расспросил о проблемах, тут же дал соответствующие указания своим сотрудникам. Потом за столом начался разговор с председателем совхоза Никитиным. Вдруг Гейдар Алиев, обратившись к Никитину, пошутил: "Ну, вот, я привез к тебе молодого писателя, он напишет о тебе роман, художник напишет твой портрет, а композитор – кантату в твою честь… Что ты еще от меня хочешь?". Никитин на мгновение замешкался, не зная как принять слова Первого секретаря ЦК, но тут Гейдар Алиев весело рассмеялся, шутка была к месту, потому что у председателя совхоза было много просьб к Гейдару Алиеву", - вспоминает писатель.

Натиг Расулзаде рассказал, что потом, во время поездок, неоднократно общаясь с великим Гейдаром Алиевым, он прочувствовал огромный масштаб этой личности.

"Он досконально и детально изучал все области жизни, науку, искусство, литературу, сельское хозяйство, промышленность – абсолютно все, и со всеми специалистами в разных сферах говорил языком профессионала. Было видно, все, что он изучает, все, что делает, все к чему стремится посвящено одной главной цели: принести как можно больше пользы родному Азербайджану. Свою Родину он любил беззаветно и был предан своему народу. Когда он официально отменил в Азербайджане цензуру, мы, все творческие люди вздохнули свободно. Но цензуру Гейдар Алиев в нашей республике фактически упразднил задолго до официальной отмены – он отменил её, уничтожающую талантливое творчество выдающихся деятелей искусства, еще в самый разгар господства советской идеологии. Он отменил её, постоянно отстаивая труды наших писателей, режиссеров, сценаристов, художников, композиторов под недремлющим оком Кремля, за которым было последнее слово, и это слово во многих случаях не было позитивным. Гейдар Алиев защищал творческих работников, не сомневаясь, что они в дальнейшем принесут огромную пользу республике. Многие известные деятели культуры, искусства и науки – поэты, писатели, ученые, композиторы, художники, именно благодаря усилиям Гейдара Алиева, удостаивались самых высоких наград огромной страны - Советского союза, и представляли Азербайджан во всем мире. Неоценима роль великого Гейдара Алиева в том, что нашу республику узнали во всем мире, как страну, где живет самобытный, талантливый народ с глубокими корнями мультикультурализма, древней культуры. И эту роль, эту жизненную линию общенационального лидера успешно и энергично продолжает наш Президент Ильхам Алиев, добившись грандиозных достижений во всех сферах жизни страны, и первоочередная задача для него, какой было и для великого Гейдара Алиева - постоянная забота о народе, негасимое стремление как можно выше поднять уровень жизни в Азербайджане. Поистине великий Гейдар Алиев оставил после себя великое наследие", - сказал Натиг Расулзаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Вклад Азербайджана в годы Великой Отечественной войны - виртуальная выставка (ВИДЕО)
Вклад Азербайджана в годы Великой Отечественной войны - виртуальная выставка (ВИДЕО)
&quot;День Победы&quot; на азербайджанском языке в рамках международной акции (ВИДЕО)
"День Победы" на азербайджанском языке в рамках международной акции (ВИДЕО)
Помним! Не дадим забыть! – трогательный ролик ко Дню Победы (ВИДЕО)
Помним! Не дадим забыть! – трогательный ролик ко Дню Победы (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Виртуальный концерт, посвященный 97-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, будет транслироваться на телеканалах (ФОТО) Общество 14:45
Великий Гейдар Алиев оставил после себя великое наследие - народный писатель Натиг Расулзаде Политика 14:35
Крупнейшие авиакомпании Японии впервые позволили стюардессам не носить обувь на каблуках Другие страны 14:29
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева Политика 14:00
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 143 человека Европа 13:23
Военнослужащие Индии и Китая подрались на границе Другие страны 13:11
Фергюсон был отправлен в больницу после поражения от Гейджи Спорт 12:57
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 200 тыс. Россия 12:54
В Азербайджане сегодня нестабильная погода Общество 12:37
Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла Общество 12:14
Гейдар Алиев был великой личностью, имя которого золотыми буквами вписано в историю – легендарный разведчик Шамиль Сулейманов Политика 12:00
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева Политика 11:45
Более тысячи человек вылечились в Москве после коронавируса за сутки Россия 11:17
В Губе произошло землетрясение Происшествия 11:01
Первый с начала апреля случай заражения COVID-19 выявлен в Ухане Другие страны 10:45
Роб Собхани: Ведущие мыслители международных отношений восхищались Гейдаром Алиевым за его глубокое понимание глобальной геополитики Политика 10:23
Roland Garros может пройти без зрителей Спорт 10:18
Число смертей пациентов с коронавирусом во всем мире превысило 279 тыс. В мире 10:03
ВС Армении 26 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Гейдар Алиев спас Азербайджан, поставил на путь стабильности и развития во всех сферах – народный художник Омар Эльдаров Политика 09:38
Гейджи победил Фергюсона и проведет следующий бой против Нурмагомедова Спорт 09:16
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию США 09:09
Трамп раскритиковал Джорджа Буша США 08:54
В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 за месяц Другие страны 08:43
Сехудо сенсационно завершил карьеру после победы на UFC 249 Спорт 08:35
В Кыргызстане выявлен 71 новый случай COVID-19 Кыргызстан 08:27
Жорж Сен-Пьер будет введен в Зал славы UFC Спорт 08:13
Число инфицированных коронавирусом в Казахстане превысило пять тысяч Казахстан 08:05
В Белом доме усилили уборку помещений после заражения сотрудницы коронавирусом США 07:56
ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока "Фрегат" США 07:45
Кровавый нокаут: Каттар сразил Стивенса точным ударом на UFC 249 Спорт 07:39
За сутки в Китае выявлены 14 случаев активного заражения коронавирусом Другие страны 07:24
В Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус Другие страны 07:05
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч В мире 06:41
Трамп поздравил UFC с проведением турнира во Флориде США 06:19
Футболисты "Боруссии" Витсель и Джан травмировались на тренировке Спорт 05:51
Nikkei: Mazda запросила у трех банков кредит в $2,8 млрд из-за вызванных пандемией убытков Другие страны 05:29
В Бразилии из-за коронавируса погибли более 10 тысяч человек Другие страны 05:11
Ресторан в Германии раздал посетителям шляпы для соблюдения дистанции Европа 04:44
Ученые заявили, что с Марса на Землю могут попасть новые вирусы В мире 04:17
Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании Европа 03:54
Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус США 03:31
Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины Россия 03:14
В UFC подтвердили, что победитель боя Фергюсон - Гейджи встретится с Нурмагомедовым Спорт 02:49
Госдеп постарается продлить оружейное эмбарго против Ирана США 02:21
Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве Россия 02:02
Клубы АПЛ начнут тестировать игроков на коронавирус с 14 мая Спорт 01:38
Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом США 01:19
Пираты в Гвинейском заливе атаковали два судна Другие страны 00:56
Трамп предложил еще одной стране помощь в борьбе с коронавирусом США 00:35
Описано будущее городов в эпоху постпандемии В мире 00:29
Мехрибан Алиева: Для нашего народа Гейдар Алиев был великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана (ФОТО) Политика 00:13
Сегодня 97-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева Политика 00:01
У побережья Филиппин произошло землетрясение Другие страны 9 мая 23:55
В Москве произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом, есть погибший Россия 9 мая 23:52
Коронавирус назвали преимуществом для Китая Другие страны 9 мая 23:41
Гейдар Алиев ценил в людях настоящий, истинный талант - народная артистка Хураман Гасымова Политика 9 мая 23:30
Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля Европа 9 мая 23:14
В Греции за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом Европа 9 мая 22:58
Глава UFC заявил, что намерен организовать третий бой Миочича и Кормье к августу Спорт 9 мая 22:51
Ночные клубы назвали новым рассадником коронавируса Другие страны 9 мая 22:37
Юлий Гусман: Люди веками будут хранить память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве Политика 9 мая 22:24
Коронавирус выявлен у 1656 российских военных Россия 9 мая 22:09
Во Франции выявлен новый очаг коронавируса Европа 9 мая 22:00
Николас Кейдж сыграет в продолжении фильма "Сокровище нации" В мире 9 мая 21:53
Кубок наций: Теймур Раджабов одержал свою первую победу Спорт 9 мая 21:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 95 тыс. В мире 9 мая 21:13
Вклад Азербайджана в годы Великой Отечественной войны - виртуальная выставка (ВИДЕО) Социум 9 мая 21:09
СМИ: выход новых AirPods отложен из-за коронавируса В мире 9 мая 21:08
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 9 мая 20:59
Трамп предложил президенту Перу помощь в борьбе с пандемией США 9 мая 20:48
Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 89 480 Турция 9 мая 20:37
В Великобритании число случаев заражения коронавирусом превысило 215 тысяч Европа 9 мая 20:32
Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард В мире 9 мая 20:29
В Эфиопии 12 человек погибли из-за наводнений и оползней Другие страны 9 мая 20:13
Арестованы бывший замминистра и начальник Службы минкультуры Политика 9 мая 20:02
Футболист "Барселоны" Юмтити получил травму Спорт 9 мая 20:01
Бывший чемпион мира по боксу Мэйуэзер заявил, что не планирует возобновлять карьеру Спорт 9 мая 19:44
Назван возможный срок открытия границ Европы Европа 9 мая 19:40
Портал: Более четырех миллионов человек в мире заразились COVID-19 В мире 9 мая 19:32
В Болгарии разбился частный самолет Другие страны 9 мая 19:24
Во Франции ношение масок на вокзалах станет обязательным с 11 мая Европа 9 мая 19:07
В Литве разбился самолет Другие страны 9 мая 18:52
Рамин Байрамлы: Разработаны проекты по возобновлению и графику работы кафе и ресторанов в период пандемии Общество 9 мая 18:45
Открытие крупных торговых центров до конца мая не ожидается Общество 9 мая 18:37
Рамин Байрамлы: Мы наблюдаем заражение коронавирусной инфекцией в групповой форме Общество 9 мая 18:34
Больницы модульного типа могут использоваться как полевые госпитали - TƏBİB Общество 9 мая 18:34
Ханде Харманджы: Азербайджан в силах справиться с пандемией коронавируса Общество 9 мая 18:29
"День Победы" на азербайджанском языке в рамках международной акции (ВИДЕО) Социум 9 мая 18:06
Карантинный режим может быть смягчен для людей старше 65 лет Общество 9 мая 18:03
Сегодня большинство случаев заражения в Баку приходится на Ясамальский район - Оперативный штаб Общество 9 мая 18:02
Рамин Байрамлы: В Азербайджане показатель инфекции, ввезенной из-за рубежа, составил 9,1% Общество 9 мая 17:55
TƏBİB призвал родителей не собираться перед зданиями, где будут проходить экзамены Общество 9 мая 17:49
Рамин Байрамлы: В Азербайджане нет дефицита защитных масок Общество 9 мая 17:44
TƏBİB обратится в Оперативный штаб для введения ограничений в праздничные и выходные дни Общество 9 мая 17:41
Председатель TƏBİB: Коронавирус выявлен среди соотечественников, прибывших из России Общество 9 мая 17:28
Рамин Байрамлы: Факты инфицирования коронавирусом выявлены в Баку, Гяндже, Евлахе, Абшероне, Кюрдамире, Товузе и Ширване Общество 9 мая 17:26
Рамин Байрамлы: В Азербайджане впервые в лечении зараженных коронавирусом применена иммунная плазма Общество 9 мая 17:24
В Азербайджане выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 44, скончались 3 человека – Оперативный штаб Политика 9 мая 17:08
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 9 мая 17:00
Все новости