Между главами МИД Азербайджана и России состоялся телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялся телефонных разговор.
Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора Мамедъяров поздравил своего российского коллегу с 9 Мая - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Лавров также передал свои поздравления министру иностранных дел Азербайджана по случаю этого знаменательного дня.
Стороны обсудили меры, принимаемые странами в рамках борьбы с глобальной пандемией, вопросы всестороннего сотрудничества, а также иные вопросы повестки дня двусторонних отношений.
Министры также обменялись мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
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