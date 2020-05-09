Между главами МИД Азербайджана и России состоялся телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялся телефонных разговор.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора Мамедъяров поздравил своего российского коллегу с 9 Мая - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Лавров также передал свои поздравления министру иностранных дел Азербайджана по случаю этого знаменательного дня.

Стороны обсудили меры, принимаемые странами в рамках борьбы с глобальной пандемией, вопросы всестороннего сотрудничества, а также иные вопросы повестки дня двусторонних отношений.

Министры также обменялись мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.