Между Азербайджаном и ВОЗ подписано Донорское соглашение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Саммита, инициированого им в качестве председателя Движения неприсоединения, четвертого мая, и посвященного борьбе с коронавирусом, заявил о выделении правительством Азербайджана пожертвования Всемирной организации здравоохранения для наиболее нуждающихся в помощи стран-членов Движения неприсоединения
Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим 11 мая в штаб-квартире ВОЗ в Женеве между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения было подписано Донорское соглашение.
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