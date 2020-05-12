СГБ Азербайджана распространила информацию в связи со спецоперацией в Минкультуры (ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) провела меры по пресечению противоправных действий, бросающих тень на деятельность органов власти, некоторых должностных лиц, во имя своих интересов наносящих вред охраняемым законом интересам государства в сфере охраны памятников, считающихся культурно-историческим наследием азербайджанского народа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.

В результате проведенного расследования была получена информация о том, что замминистра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотребляли должностными полномочиями, допустили многочисленные противоправные действия, наносящие ощутимый вред охраняемым законом интересам общества и государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного СГБ 8 мая 2020 года в кабинетах и квартирах Рафига Байрамова и Закира Султанова, были найдены и изъяты различные заметки о суммах денежных средств, принятых должностными лицами минкультуры, денежные средства в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что Закир Султанов постоянно присваивал часть бюджетных средств, выделяемых на необходимые работы по охране, восстановлению, реконструкции исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа.

По текущему уголовному делу продолжается исследование материалов, связанных с получением согласия на проведение работ по реконструкции в архитектурных зданиях, считающихся культурным наследием, в обмен на материальное вознаграждение.

Также в результате расследования были выявлены основательные подозрения в том, что Рафиг Байрамов посредством руководителей региональных управлений министерства культуры оформлял лишние часы для учителей музыкальных школ, функционирующих в районах, и каждый месяц получал средства, удерживаемые с их зарплаты, а также из других незаконных источников.

Также получена информация о том, что часть государственных средств, выделяемых на строительство музыкальных школ, Домов культуры, библиотек, школ живописи, галерей, клубов, музеев и других культурных учреждений на территории республики обналичивались и присваивались лично Рафигом Байрамовым и посредством руководителей региональных управлений минкультуры.

По уголовному делу, проводимому в СГБ, в отношении Рафига Байрамова и Закира Султанова была избрана мера пресечения в виде ареста по фактам злоупотребления служебными полномочиями, присвоения средств и служебного подлога. Оба привлечены к следствию по соответствующим статьям Уголовного кодека АР.

В настоящее время расследование продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)