Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из стран, первыми предпринявших превентивные шаги в борьбе с пандемией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из стран, первыми предпринявших превентивные шаги в борьбе с пандемией.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии фабрики медицинских масок и функционирующего при швейной фабрике предприятия по производству защитных комбинезонов Общества с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park.

"В связи с пандемией коронавируса тема развития медицинской промышленности в Азербайджане приобрела большую актуальность. Как вам известно, эта сфера в Азербайджане мало развита, во многих случаях мы зависели от импорта, и сегодня это продолжается. Однако пандемия коронавируса стала бедой для каждой страны, и все страны, в том числе Азербайджан, постарались в первую очередь мобилизовать внутренние ресурсы и начали принимать меры, необходимые для борьбы с пандемией. Могу сказать, что Азербайджан является одной из стран, первыми предпринявших превентивные шаги. Именно в результате этих шагов мы до сегодняшнего дня полностью контролируем ситуацию, и число инфицированных – достаточно низкое. Конечно, в нынешних условиях обеспечение, соблюдение карантинного режима – одна из основных целей в борьбе с пандемией. Считаю, что в этот период каждая страна увидела, что в сложной ситуации, сложных условиях некоторые страны замыкаются в себе, другие – стараются обеспечить только внутренний рынок. Конечно, возникли и определенные трудности, в частности по закупке и поставке в страну медицинских принадлежностей, медицинского оборудования. Мы еще раз увидели, что развитие медицинской промышленности имеет большое значение. В последнее время в этом направлении были предприняты определенные шаги, на острове Пираллахи начали функционировать два предприятия: одно - по производству лекарственных препаратов, а другое - по производству медицинских шприцев", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, производства медицинских масок в Азербайджане вообще не было и не предусматривалось.

"Отрадно, что частный сектор, проявив большую социальную инициативу, ответив на призыв государства, в короткий срок начал производить эти необходимые нам – как врачам, так и простым гражданам – средства. Фабрика медицинских масок, начавшая функционировать сегодня на этом предприятии, - второй производственный участок в нашей стране. Первое предприятие также расположено в Сумгайыте, на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Конечно, если бы у нас не было развитого современного промышленного потенциала, вряд ли можно было бы создать эти производственные участки", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что именно в результате политики индустриализации, в частности, начала функционирования в Сумгайыте новых современных промышленных предприятий, фабрики, в короткий срок сменив свой профиль, начали уже производить медицинские маски и защитные комбинезоны.

"Семь лет назад я участвовал в открытии данного предприятия, и рад, что в этот период предприятие успешно функционировало. Продукция данного предприятия известна на внутреннем рынке, в то же время есть и экспортный потенциал. Это говорит о том, что производимые на предприятии товары обладают высоким качеством. Как мне сообщили сегодня, производство комбинезонов будет доведено до 6 тысяч штук в день, что имеет особое значение для защиты наших врачей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, до сих пор защитные комбинезоны приобретались за рубежом.

"Проблема не в этом, мы выделяем на это средства, расходуем валюту, дело в том, что в период пандемии коронавируса приобретение необходимых средств становится проблемой. Даже при наличии денег доставка этих средств, оборудования превращается в большую проблему, и мы столкнулись с ней. Несмотря на это, мы, мобилизовав все возможности, завозим необходимые нашей стране средства. Поэтому считаю, что сегодня очень знаменательный день, так как и первое, и начинающее сегодня функционировать здесь второе предприятие по производству медицинских масок должны полностью обеспечить наши внутренние потребности, также и в защитных комбинезонах. Развитие промышленного потенциала, конечно, позволило нам добиться этого", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.