Дональд Трамп: Соединенные Штаты всемерно поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

От имени американского народа передаю Вам и азербайджанскому народу искренние приветствия и поздравления по случаю 28 Мая - Дня Республики. Соединенные Штаты всемерно поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана.

Соединенные Штаты и Азербайджан около 30 лет сотрудничали во имя укрепления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу и построения блестящего будущего для двух великих народов. Мы ценим существенный вклад Азербайджана в эти сферы, поощряем все шаги, направленные на стимулирование демократического управления, которое мы обещали поддерживать, а также на защиту прав и свобод. В период, когда мы столкнулись с пандемией коронавируса, Соединенные Штаты находятся рядом с азербайджанским народом. Как один из сопредседателей Минской группы мы продолжим наше участие в поддержке переговоров по устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Прошу принять мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю 28 Мая - Дня Республики", - говорится в письме.