В войсках Нахчыванского гарнизона проведены учебно-методические сборы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2020 учебный год" командиры рот, батарей и их заместители были привлечены к учебно-методическим сборам.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, в ходе сборов, которые были организованы с целью достижения проведения занятий в соединениях и частях войск Нахчыванского гарнизона по единой методике, для офицеров методом тактического построения были проведены занятия по важным дисциплинам.

Офицеры наблюдали важные эпизоды показательных и образцовых учений по управлению отделениями, личным составом и огнем на поле боя.

В ходе учений было уделено особое внимание сохранению командирами высокого уровня морально-психологического состояния личного состава на поле боя.

(Текст: Турал Гараджаев)