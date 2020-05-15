Утвержден Протокол о применении финансовой помощи между Азербайджаном и Турцией - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ об утверждении "Протокола о применении финансовой помощи между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Согласно указу, утвержден "Протокол о применении финансовой помощи между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", подписанный 25 февраля 2020 года в Баку.

После вступления в силу протокола министерство обороны Азербайджана обеспечит выполнение его пунктов, министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Турции уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Соглашения внутригосударственных процедур.