Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Молдовы Игоря Додона в формате видеоконференции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 18 мая по инициативе молдавской стороны между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Молдовы Игорем Додоном состоялась встреча в формате видеоконференции.

Об этом Trend передает в понедельник со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя главу нашего государства, Президент Молдовы Игорь Додон сказал:

- Доброе утро.

Президент Ильхам Алиев: Доброе утро.

Президент Игорь Додон: Уважаемый господин Президент, уважаемый наш друг. Очень рад иметь возможность общаться с Вами хотя бы в таком режиме. Хочу с самого начала Вас поздравить с прошедшим великим праздником – Днем Победы. Также хочу поблагодарить за ту помощь, которую Вы приняли решение оказать нам в борьбе с пандемией. Буквально несколько дней назад, на прошлой неделе мы приняли помощь, которую Вы направили специальным самолетом. Хочу Вам сказать большое спасибо от имени всего нашего народа за то, что наши друзья, наши братья из Баку решили нам помочь в этой трудной ситуации. Знаю, что у Вас тоже идет борьба с пандемией. Знаем, что Вы успешно с этим справляетесь. Я надеюсь, что об этом и о других пунктах нашего сотрудничества мы сегодня сможем в режиме телеконференции пообщаться.

Президент Ильхам Алиев: Да. Очень рад Вас видеть, уважаемый господин Президент. Хотел бы также поздравить Вас и в Вашем лице весь народ Молдовы с прошедшим праздником Победы. В наших странах этот праздник всегда являлся очень дорогим. Отрадно, что мы сохраняем память о тех, кто сложил голову за нашу Победу. Те, кто сегодня еще в строю, хотя их остается все меньше и меньше, пользуются большим уважением в наших странах. Конечно же, мы в двустороннем плане всегда ориентировались на активное взаимодействие. Я вспоминаю наши с Вами встречи и в Баку, и на международных площадках. Поэтому естественно, что Азербайджан проявил солидарность с Молдовой в это трудное время. Потому что именно в трудное время нужно и поддерживать друг друга. Когда у всех все хорошо, все друг друга поздравляют и радуются успехам. Но в трудную минуту, конечно, по мере возможности мы должны оказывать друг другу поддержку. Я благодарен Вам за Ваше письмо в связи с этим, и также за то, что сегодня Вы это отметили. Но и, конечно, пандемия повлияла на ход событий во всех странах, в том числе в вопросах международной политики. Но современные технологии позволяют активно работать и общаться даже в таком режиме. Так что уверен, что сегодняшнее обсуждение будет тоже очень полезным и нацеленным на результат.

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В ходе беседы главы государств провели обмен мнениями о мерах по борьбе с пандемией коронавируса, поговорили о предстоящей работе в области устранения ее социально-экономических последствий.

Выразив удовлетворение развитием двусторонних отношений, Президент Ильхам Алиев и Президент Игорь Додон отметили высокий уровень политических связей.

Коснувшись вопросов развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах по окончании пандемии, главы государств подчеркнули, что есть благоприятные возможности для расширения связей в области торговли, экономики, транспорта, энергетики и других сферах, а также реализации инвестиционных проектов. В этом контексте президенты констатировали, что проведение заседания межправительственной комиссии в постпандемический период внесет вклад в укрепление экономического сотрудничества.

Главы государств также обсудили перспективы расширения связей между деловыми кругами наших стран и проведения в будущем бизнес-форума. Президент Молдовы еще раз довел до внимания приглашение главе нашего государства посетить его страну с официальным визитом. Президент Ильхам Алиев в свою очередь пригласил Президента Молдовы Игоря Додона посетить Азербайджан с официальным визитом в удобное для него время.