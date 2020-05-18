Комитеты Милли Меджлиса обсудили ситуацию в связи с торговлей людьми (версия 2)

Политика 18 мая 2020 22:11 (UTC+04:00)
Комитеты Милли Меджлиса обсудили ситуацию в связи с торговлей людьми (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:06)

БАКУ /Trend/ - Состоялось совместно заседание комитетов по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в парламенте, открыв заседание, председатель комитета по правам человека Захид Орудж подчеркнул, что сегодня годовщина оккупации Лачинского района. В связи с этим участники заседания минутой молчания почтили память шехидов, которые отдали свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении Захид Орудж отметил, что после утверждения Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а также Протокола о незаконном пересечении границы 15 мая 2003 года усилились системные меры по борьбе против торговли людьми в рамках создания в Азербайджане соответствующей правовой базы.

Было отмечено, что в 2005 году был принят закон в связи с борьбой против торговли людьми, создано Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД.

Далее с докладом выступил начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана Ази Асланов.

Он сообщил, что для эффективной борьбы с преступлениями в связи с торговлей людьми сформирована совершенная законодательная база, которая обеспечивает расширение возможностей по защите жертв этих преступлений. Было отмечено, что в борьбе с торговлей людьми правительство также приняло ряд важных решений, в частности, сумма пособия, выплачиваемого жертвам данных преступлений, повышена с 400 до 700 манатов.

Было доведено до сведения, что за прошедший год в сфере борьбы с торговлей людей была проведена масштабная работа по информированию, в 55 городах и районах, в среднеспециальных и высших учебных заведениях были проведены семинары о борьбе с торговлей людьми и привлечением к принужденному труду.

Также в центре внимания стояло усиление взаимосвязи с зарубежными партнерами и организациями по борьбе с торговлей людьми. Свыше 100 договоров, заключенных МВД с порядка 40 странами мира дают свои результаты.

В рамках вышеуказанных мер в 120 строительных объектах были выявлены случаи привлечения к труду без заключения трудового договора 351 человека. По этим случаям были применены административные штрафы в размере 454 тысяч манатов. Было подчеркнуто, что в результате социальных реформ, проведенных под непосредственным руководством Президента Азербайджана в прошлом году было зарегистрировано на 153 тысячи трудовых контрактов больше, чем в 2018 году. В отношении 180 родителей, не выполнивших свои обязательства по воспитанию детей, были приняты административные санкции.

Было доведено до сведения, что в рамках выявления преступлений по торговле людьми, и привлечению к ответственности подозреваемых лиц, была проведена целенаправленная работа. В результате проведенных мероприятий было выявлено 186 фактов по торговле людьми, в том числе четыре факта по привлечению к принужденному труду, а также 36 фактов по передвижению с незаконными документами в рамках торговли людьми, были обезврежены четыре преступные группировки. Из 91 выявленной жертвы торговли людьми 89 – граждане Азербайджана, двое – иностранцы. Потерпевшим были оказаны медицинская, психологическая и правовая помощь.

Выступив на заседании депутаты Хикмет Мамедов, Эльман Насирли, Рази Нуруллаев, Турал Гянджалиев, Эркин Гадирли, Фазаил Агамалы, Эльшад Мирбашироглу, Таир Керимли, Бахруз Магеррамов, Вугар Искендеров, Эльшан Мусаев, Низами Сафаров поделились своими мнениями касательно информации о борьбе с торговлей людьми в Азербайджане Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

После обсуждений начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана Ази Асланов внес ясность в некоторые детали, интересующие депутатов. Депутаты рекомендовали информацию о борьбе с торговлей людьми в Азербайджане Национального координатора по борьбе с торговлей людьми на пленарное заседание Милли Меджлиса.

На заседании также приняли участие первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, заместитель начальника Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана Самир Зейналов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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