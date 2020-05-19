Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере государственного имущества - Указ

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев во вторник подписал Указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством финансов и экономики Туркменистана по сотрудничеству в сфере управления и приватизации государственного имущества", подписанного 11 марта 2020 года в Баку, сообщает во вторник Trend.

После вступления в силу "Меморандума о взаимопонимании" министерство экономики Азербайджана обеспечит выполнение его пунктов, министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Туркменистана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного документа.