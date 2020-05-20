Баронесса Эмма Николсон: Великобритания и Азербайджан могут работать в тесном контакте по всем направлениям на взаимовыгодной основе (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Великобританией продолжается прочное торгово-инвестиционное партнерство.

Об этом сказала в интервью Trend торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

«В частности, Великобритания по-прежнему привержена сотрудничеству с Азербайджаном в энергетическом секторе и в других сферах экономики. Компания BP продолжает инвестировать в новые геологоразведочные работы и разработку месторождений в это трудное время. Ожидается, что регулярные рейсы «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) возобновятся при первой же возможности, и мы с нетерпением ждем возможности снова посетить Азербайджан, а также принять большое количество азербайджанских студентов и обеспечить их зачисление в школы и университеты», - сказала она.

Николсон отметила, что в нынешней ситуации, по-прежнему крайне важно, чтобы две страны продолжали изучать возможности сотрудничества во всех областях, не только в нефтегазовой отрасли, но также в здравоохранении, сельском хозяйстве, туризме, образовании и розничной торговле.

«Я совместно с посольством Великобритании в Баку готова оказать любую посильную помощь, чтобы содействовать этой работе, и с нетерпением ожидаю продолжения некоторых из этих инициатив в ближайшем будущем», - сказала она.

Говоря о пандемии коронавируса, торговый посланник отметила, что международное сообщество никогда не переживало столь критических и трудных моментов, когда необходимо обеспечить совместную работу в ответ на глубокий глобальный кризис в области здравоохранения и экономики.

«Такой ответ включает совместную работу по минимизации экономических потрясений за счет развития новых секторов, поощрения дальнейшего творческого мышления и внедрения улучшенных и экономически более эффективных методов работы. Это также включает в себя постоянное внимание к проблемам окружающей среды, улучшение инфраструктуры и квалификации персонала первичной медико-санитарной помощи, усиление поддержки малоимущих, особенно в таких областях, как сельское хозяйство и образование, цифровизация различных отраслей и поощрение совместных исследований и разработок», - сказала она.

Как отметила баронесса, Великобритания и Азербайджан могут работать в тесном контакте по всем этим направлениям на взаимовыгодной основе.

«Пандемия коронавируса продемонстрировала, что вспышки болезни не знают границы, поэтому нам необходимо обеспечить полностью скоординированную международную борьбу. Только совместными усилиями, мы предотвратим будущие волны инфекции и положим конец этой пандемии как можно быстрее. Я горжусь тем, что Великобритания играет ведущую роль в глобальном масштабе, выделяя до 744 миллионов фунтов стерлингов на международную борьбу против коронавируса, включая средства в размере 388 миллионов фунтов стерлингов для жизненно важных исследований и разработки вакцин, а также методов лечения и тестов», - сказала она.

Николсон сообщила, что в июне в Великобритании пройдет Глобальный саммит по вакцинам, на котором основное внимание будет уделено путям обеспечения наличия средств Альянса GAVI (Вакцинный альянс) для доставки вакцин против болезней в беднейшие страны мира, и обеспечения доступа ко всем новым коронавирусным вакцинам.

«Поддержка Азербайджаном глобальных усилий, финансовый вклад страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), приветствуется, и я надеюсь, что вы также поддержите эту инициативу по вакцинам. Мы также тесно сотрудничаем с Азербайджаном в области ответных мер в сфере здравоохранения в стране. В прошлом месяце вместе с ВОЗ Великобритания финансировала разработку сайта www.azercovid19.org, онлайн-платформы обучения, позволяющей персоналу больницы получать доступ к новым учебным ресурсам и взаимодействовать с коллегами-специалистами. Это помогает медицинскому персоналу быстро приобрести необходимые навыки для борьбы с коронавирусом в Азербайджане», - сказала она.

Баронесса отметила, что тесные взаимоотношения между двумя странами будут еще более крепнуть.

«В этом месяце заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудили ряд ключевых направлений сотрудничества в ближайшие месяцы и годы, в том числе заключение двустороннего соглашения между Великобританией и Азербайджаном, которое будет способствовать дальнейшему укреплению прекрасных связей между нашими странами», - сказала она.

Как отметила Николсон, Великобритания, которая примет в следующем году климатический саммит COP26, также будет тесно сотрудничать с Азербайджаном в деле разрешения проблемы изменения климата.

«Великобритания и Азербайджан имеют прочные связи в энергетическом секторе, и мы хотим вывести это сотрудничество на новый уровень, поскольку мы работаем над развитием возможностей использования возобновляемых источников энергии. Наше дипломатическое взаимодействие также будет продолжено, и мы с нетерпением ожидаем следующего раунда стратегического диалога между Великобританией и Азербайджаном и заседания Совместной межправительственной комиссии, которые состоятся при первой же возможности. В заключение хочу пожелать всем читателям крепкого здоровья и счастья», - резюмировала она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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