Расчеты БПЛА азербайджанской армии выполняют задачи по обеспечению разведданными пунктов управлений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках учений расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Расчеты БПЛА также решают задачи по обнаружению позиций, в том числе целей в глубине обороны условного противника, и передаче соответствующих данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений. Это позволяет наблюдать за результатами применения артиллерии и вносить необходимые корректировки.

В ходе выполнения задач применяются БПЛА, предназначенные для ведения оптической и радиоэлектронной разведки местности.

Отметим, что согласно плану боевой подготовки на 2020 год, азербайджанская армия проводит широкомасштабные оперативно-тактические учения.

В ходе учений отрабатываются вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверяются огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Учения, в которых участвуют до 10 000 военнослужащих личного состава, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения, продолжатся до 22 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова)