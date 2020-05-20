В Азербайджане утверждены изменения в штатный предел численности работников Службы государственной безопасности — Указ

Политика 20 мая 2020 18:37 (UTC+04:00)
В Азербайджане утверждены изменения в штатный предел численности работников Службы государственной безопасности — Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности" № 724 от 13 января 2016 года.

Согласно документу, утвержден "Численный предел штата содержащихся за счет средств государственного бюджета военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана и работников, принятых на работу в системе Службы государственной безопасности Азербайджана".

Кабинету министров поручено решить вопросы вытекающие из настоящего указа.

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