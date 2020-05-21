В ходе учений была осуществлена ночная передислокация азербайджанских войск (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Продолжаются оперативно-тактические учения азербайджанской армии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе учений была осуществлена передислокация войск в районы оперативного предназначения в ночное время. Войска выполнили поставленные перед ними учебно-боевые задачи.

Отметим, что согласно плану боевой подготовки на 2020 год, азербайджанская армия проводит широкомасштабные оперативно-тактические учения.

В ходе проводимых учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Учения, в которых участвуют до 10 000 военнослужащих личного состава, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения, продлятся до 22 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)