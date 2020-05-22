Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика 22 мая 2020 16:05 (UTC+04:00)
Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент.

Имею честь от имени правительства Китайской Народной Республики, китайского народа и от себя лично выразить Вам и дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Китай и Азербайджан являются традиционно дружественными странами и оказывают взаимную твердую поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон. После вспышки пандемии COVID-19 обе страны помогают и поддерживают друг друга в преодолении временных трудностей, что отражает высокий уровень двусторонних отношений.

Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов с Вами прилагать совместные усилия для непрерывного углубления отношений дружбы и сотрудничества на благо наших стран и их народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия во всех делах, а дружественному Азербайджану и его народу процветания и счастья", - говорится в поздравительном письме.

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