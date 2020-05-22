В Германии запретили деятельность представительства т.н. "НКР"

БАКУ /Trend/ - МИД Германии подтвердил, что Берлин не признает законной оккупацию азербайджанских территорий и не признает существования на территории Нагорного Карабаха и оккупированных районов Азербайджана т.н."Нагорно-Карабахской Республики" ("НКР"). Таким образом, немецкий МИД признал незаконной деятельность на территории Германии представительства "НКР", возглавляемого Арутюном Григоряном, сообщает Trend со ссылкой на немецкие СМИ.

"Федеративная Республика Германия не признает т.н. "НКР". Соответственно, не существует ни аккредитованных дипломатических или консульских представителей, ни признанного представительства этого образования", - подчеркнули в немецком внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Германии также добавили, что, согласно законам ФРГ, использование титулов и зарубежных должностных или служебных званий, в том числе и названий, которые могут быть перепутаны с таковыми, является уголовно наказуемым деянием.

"Сюда также подпадают звания, с помощью которых использующее их лицо создает видимость того, что является должностным лицом несуществующего государства", - продолжили в МИД Германии.

"В этой связи МИД Германии в письменной форме потребовал от господина Григоряна незамедлительно прекратить создавать любую видимость международно-правовой субъектности Нагорного Карабаха и связанного с ней дипломатического или консульского представительства. Было доведено до сведения, что в случае невыполнения требования, будут предприняты правовые меры", - подчеркивается в сообщении МИД ФРГ.

После публикации данного сообщения оккупанты Карабаха закрыли аккаунты своего "представительства" в социальных сетях Facebook и Twitter.

Кроме того, был деактивирован сайт фейкового режима с немецким доменом, с помощью которого сепаратисты пытались организовывать туризм из Германии на оккупированные азербайджанские территории. Сам Арутюн Григорян также предпочел удалить свою "официальную" страницу в Facebook.