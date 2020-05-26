В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошли соревнования среди разведчиков (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошли соревнования на звание «Лучший командир разведывательного взвода (группы)» и «Лучшая разведывательная группа», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно плану соревнований, сначала был проведен строевой смотр и проверена экипировка личного состава, после чего участники были осведомлены о целях соревнования и правилах безопасности.

В ходе соревнований, проведенных в воинских частях и учебных центрах, проверялись теоретические знания, физическая подготовка и практические навыки командиров и личного состава.

Были выполнены маскировка и перемещение на местности, решены вопросы организации места для дневки и охраны, проведена практическая стрельба из стрелкового оружия.

По итогам соревнований командование Отдельной общевойсковой армии наградило победителей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)