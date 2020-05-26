Таир Рзаев: В отношении граждан нарушающих инструкции по карантину, должны применяться серьезные административные меры

БАКУ /Trend/ - В отношении граждан,нарушающих инструкции Оперативного штаба при Кабинета Министров по карантину, направленные на предотвращение распространения коронавируса, должны быть приняты серьезные административные меры.

Об этом сказал Trend председатель комитета аграрной политики парламента Азербайджана Таир Рзаев.

По словам депутата, в некоторых странах в отношении таких лиц были наложены штрафы, а в ряде стран применена мера пресечения.

Сообщив, что в последние дни в Азербайджане возросло число коронавирусных инфекций, парламентарий отметил, что данный факт является результатом нарушений гражданами, разработанных инструкций Оперштаба.

"Это результат массовых собраний, нарушения правил об использовании медицинских масок в закрытых помещениях. На самом деле, эти правила важны для здоровья самих же людей. Правительственные чиновники и эксперты неоднократно заявляли, что люди должны заботиться о своем здоровье и следовать принятым правилам. Люди должны осознавать, что если государство тратит большие средства, чтобы бороться с этой болезнью и заботится о благополучии граждан, то соответственно и население должно следовать установленным правилам и порядку. К сожалению, сегодня мы этого не видим. В результате безразличия и безответственности людей растет число коронавирусных инфекций в стране. Это нас очень беспокоит", - сказал депутат.