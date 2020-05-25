Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии детсада-яслей, построенного в Шамахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 25 мая состоялось открытие построенных по инициативе Фонда Гейдара Алиева яслей-детского сада номер 2 в городе Шамаха и капитально отремонтированных яслей-детского сада в селе Мейсери Шамахинского района.

Как сообщает Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В центре внимания осуществляемой нашим государством социально-экономической политики находятся организация обучения и воспитания детей, охрана их здоровья. Значительный вклад в реализуемые в этой области проекты вносит Фонд Гейдара Алиева. Деятельность возглавляемого первой леди Мехрибан Алиевой Фонда в области реконструкции дошкольных воспитательных учреждений в нашей стране, строительства новых, современных детских учреждений представляет исключительное значение. Программа "Развитие дошкольных учебных заведений" еще раз подтверждает, что обучение и воспитание детей является одним из основных направлений деятельности Фонда. Детский сад номер 2, построенный в Шамахинском районе по инициативе Фонда Гейдара Алиева с учетом потребностей данного района, является наглядным свидетельством того, что реализуемые Фондом проекты в области дошкольного образования носят последовательный характер.

В ходе ознакомления с яслями-детским садом номер 2 в Шамахе глава государства и первая леди были проинформированы о том, что в учреждении на 110 мест созданы все условия для обучения и воспитания детей, организации их отдыха. Все помещения оснащены необходимым инвентарем. В центре внимания здесь будут находиться интеллектуальное и физическое развитие малышей с раннего возраста, выявление их талантов и способностей, охрана здоровья, привитие навыков общения.

В целом, по инициативе Фонда Гейдара Алиева в районе построено 16-этажное здание для молодых семей вынужденных переселенцев, в селах Меликчобанлы, Биринджи Чайлы, Гушчу, Авахыл, Дедегюнеш и Мейсери - здания средних школ в общей сложности на 1212 мест, в городе Шамаха, поселке Шахрияр, селе Гушчу – ясли-детские сады на 290 мест, в селах Хамйели, Биринджи Чайлы, Гушчу, Мерзендие, Авахыл, Мелхем и Мейсери – медицинские пункты, капитально отремонтированы средние школы на 320 мест в селах Галейбугурд и Сагиян, Шамахинский лицей с технико-гуманитарным и естественным уклоном и районный Центр культуры.

Состоялось также открытие яслей-детского сада в шамахинском селе Мейсери. Старое здание Мейсеринской полной средней школы на 120 ученических мест, начавшей функционировать в 1926 году, пришло в непригодное для эксплуатации состояние, поэтому в 2018 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева на въезде в село была построена новая школа на 132 ученических места. После этого Фонд капитально отремонтировал старое здание школы, перестроив его на основании отдельного проекта под ясли-детский сад. Ремонтные работы, начавшиеся в яслях-детском саду в 2019 году, завершились в апреле 2020 года.

В яслях-детском саду на сорок мест имеются спальные и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы и другие необходимые помещения. На территории вокруг детского сада проведены реконструкция и озеленение, установлены детские развлекательные сооружения, современная осветительная система. Строительство таких детских садов и других социальных, культурных, образовательных объектов в сельской местности является одним из важных шагов, предпринимаемых в нашей стране для постепенного устранения различий между городом и селом. Такие проекты свидетельствуют о том, что масштабы и география реализуемых в Азербайджане социальных проектов постепенно расширяются.