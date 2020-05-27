Президент Джибути поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика 27 мая 2020 00:10 (UTC+04:00)
Президент Джибути поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Джибути Исмаил Омар Гелле направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

"Господин Президент.

C чувством большой чести и удовлетворения передаю Вам искренние поздравления в день, когда дружественный и братский народ Азербайджана празднует национальный праздник.

Вместе со мной, народ и правительство Джибути также выражают чувство симпатии и дружбы братскому народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны.

Искренне надеюсь, что начатые под Вашим руководством проекты развития приведут к еще большему прогрессу и процветанию Вашей страны и народа.

Республика Джибути намерена повысить уровень связей, в частности товароборота с Азербайджаном, с которым имеет много общих ценностей и схожеств.

Господин Президент, заверяю Вас, что народ и правительство Джибути всегда готовы оказать необходимое содействие для укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

Еще раз передаю Вам и всему Вашему народу наилучшие пожелания.

Господин Президент, прошу принять мои самые искренние поздравления", - говорится в послании.

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