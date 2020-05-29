Муса Гасымлы: Внимание, уделяемое решению проблем вынужденных переселенцев в Азербайджане, носит образцовый характер

БАКУ /Trend/ - Внимание, уделяемое решению проблем вынужденных переселенцев в Азербайджане, носит образцовый характер.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, возведение в Баку жилого комплекса для вынужденных переселенцев «Гобу Парк - 3», несмотря на продолжающуюся во всем мире пандемию коронавируса, вновь доказывает, что государство даже в самых кризисных ситуациях оказывает поддержку вынужденным переселенцам.

«В результате военной агрессии Армении против Азербайджана оккупирована часть азербайджанских территорий. Граждане Азербайджана, жившие на тех территориях, были изгнаны из своих домов, стали вынужденными переселенцами. До настоящего времени государством реализовано множество крупномасштабных программ в поддержку вынужденных переселенцев», - сказал Гасымлы.

Он отметил, что за прошедший период были полностью ликвидированы палаточные городки, где проживали вынужденные переселенцы, для них возведены многоквартирные здания, на различных территориях построены частные дома.

«Жилой комплекс в Гобу по численности жителей даже можно считать небольшим городком. Естественно, для строительства такого комплекса требуются крупные финансовые средства. Тот факт, что частные компании, в особенности в период, когда во всем мире наблюдается кризис, откликнулись на призывы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и проделали эту работу, достойно одобрения", - сказал Гасымлы.

Депутат отметил, что также растет размер пособий, предусмотренных для вынужденных переселенцев, ведется работа в направлении обеспечения их занятости, принимаются различные другие меры поддержки: "И следует подчеркнуть, что все эти меры, осуществляемые в такой непростой ситуации, которая вызвана пандемией коронавируса, одобряются каждым гражданином страны".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)