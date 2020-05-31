Названа дата проведения первого пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
БАКУ /Trend/ - Названа дата проведения первого пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент).
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
По словам спикера, пленарные заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса будут проведены первого и второго июня.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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