БАКУ /Trend/ - Названа дата проведения первого пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По словам спикера, пленарные заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса будут проведены первого и второго июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)