Премьер-министр Азербайджана завтра раскроет детали касательно ограничений
БАКУ /Trend/ - После выступления премьер-министра будут ясно, в каком направлении будут введены ограничения.
Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, в связи с этим завтра с обращением выступит глава Оперативного штаба, премьер-министр Али Асадов. Премьер-министр подробно проинформирует общественность об ограничениях.
"А что касается штрафов, то они останутся в силе вне зависимости от ограничений. Любое решение, ограничения в каком-либо направлении не будут иметь отношения к штрафам. Все нарушители режима карантина будут штрафоваться", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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