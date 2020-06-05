Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев в очередной раз разоблачил фашистскую, террористическую сущность Армении

Политика 5 июня 2020 01:33 (UTC+04:00)
Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев в очередной раз разоблачил фашистскую, террористическую сущность Армении

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев неоднократно в своих выступлениях на международных мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом, выражал однозначную позицию Азербайджана относительно восстановления территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ, а также доводил до внимания международной общественности правду о сути армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. И в очередной раз глава государства разоблачил фашистскую, террористическую сущность Армении.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя заявление Президента Ильхама Алиева об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте на открытии Олимпийского спортивного комплекса во время визита Президента в Тертерский район.

По словам политического эксперта, Президент Ильхам Алиев, говоря о преступных действиях предыдущего правительства оккупирующей страны, подчеркнул, что власти Армении также активно участвовали в оккупации Карабаха и прилегающих районов, в результате которой даже армянское население оказалось в плачевном положении.

"Сегодня армянское государство исключено из ряда важных проектов, военных, экономических и социальных и полностью утратило свою политическую и экономическую власть, а население бедствует, и в этом виноваты в первую очередь предыдуще и нынешние власти Армении. На сегодняшний день лидер хунты Роберт Кочарян находится в тюрьме, а экс- президент Серж Саргсян тоже фактически находится под домашним арестом", - сказал эксперт.

Он отметил, что мировое сообщество поддерживает справедливую позицию Азербайджана по урегулированию караахского кофликта что является результатом растущего имиджа нашей страны на международной арене.

По мнению главного редактора историческая истина и текущая ситуация диктуют эту реальность: «В своем выступлении Президент Ильхам Алиев напоминая об апрельской победе 2016 года обратил внимание к тому, что во время четырехдневной войны тертерский народ, как и агдамский, не покидали своих мест, несмотря на происходящие события, тем самым подчеркнув, самоотверженность азербайджанского народа.

Враг также осознал реальность того, что азербайджанское государство -это не Азербайджан 90-х годов. Именно эта истина силы и мощи серьезно беспокоит и пугает оккупантов. Каждый гражданин Азербайджана убежден, что международное право на нашей стороне, и наши оккупированные территории будут вскоре освобождены",- сказал эксперт.

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