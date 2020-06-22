МИД: Азербайджан поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Являясь ответственным членом международного сообщества, Азербайджан поддерживает мирное решение проблемы Джамму и Кашмира согласно нормам и принципам международного права и соответствующим резолюциям СБ ООН.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, выступая на онлайн-встрече по проблеме Джамму и Кашмира Контактной группы ОИС, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Министр отметил необходимость продолжения усилий для решения проблемы: «Как член Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру Азербайджан считает этот формат важным и полезным механизмом для рассмотрения ситуации по выполнению обязательств, исходящих из соответствующих решений стран-членов ОИС. Азербайджан продолжит активно участвовать в работе Контактной группы с верой в скорейшее восстановление мира и спокойствия в регионе".

Глава МИД Азербайджана напомнил о том, что в результате военной агрессии Армении оккупированы 20 процентов азербайджанских территорий, более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами: "Несмотря на то, что Азербайджан остается приверженным мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций СБ ООН и ОИС, страна оставляет за собой законное право использовать все необходимые средства для восстановления своей территориальной целостности и суверенитета".

Эльмар Мамедъяров отметил, что в условиях пандемии COVID-19 международное сообщество и впредь должно быть готово противостоять усилиям тех, кто хочет использовать сложившуюся ситуацию в международных отношениях с целью укрепления последствий агрессии и оккупации. С этой точки зрения, в укреплении солидарности очень важны единство и совместная деятельность в рамках ОИС.

(Текст: Кямаля Сеидова)