Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - 26 июня по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и заместители министра обороны посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтена его память.
Затем руководство министерства обороны посетило Аллею шехидов, возложило цветы к комплексу «Вечный огонь», воздвигнутому в память о наших согражданах, погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность страны, и на могилы шехидов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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