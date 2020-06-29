Президент Бангладеш поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Народной Республики Бангладеш Мд. Абдул Хамид направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Очень рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые сердечные приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Верю, что дружественные отношения между Бангладеш и Азербайджаном, опирающиеся на тесное сотрудничество, будут укрепляться и расширяться и в дальнейшем.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, а дружественному народу Азербайджана – устойчивого мира, прогресса и благосостояния.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.