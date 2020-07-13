Состоялся телефонный разговор между Эльмаром Мамедъяровым и Сергеем Лавровым

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся телефонным разговор.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, Эльмар Мамедъяров проинформировал российского коллегу о пресечении попытки атаки ВС Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, а также о продолжающейся в регионе напряженности. Глава МИД Азербайджана отметил, что данная провокация Армении служит росту напряженности в регионе, вовлечению в армяно-азербайджанский конфликт третьих стран, подчеркнул недопустимость попытки применения силы со стороны Армении, и что подобные провокации и впредь будут получать достойный отпор.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта непосредственно занимается ОБСЕ, и обе стороны конфликта являются полноправными членами этой организации.

Министр Лавров отметил недопустимость роста напряженности в регионе и важность взятия ситуации под контроль.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате адекватных контрмер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)