Хикмет Гаджиев: Путем военных авантюр Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является

БАКУ /Trend/ - Путем подобных военных авантюр Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является, и избежать ответственности за оккупацию и агрессию против Азербайджана.

Как передает Trend, об этом в интервью российскому изданию Лента.ру сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что вооруженные силы Армении создали провокационные действия в Товузском направлении Азербайджана и грубо нарушили режим прекращения огня.

"Первыми начали армянские военные, задействовав свою артиллерию, однако ответным огнем и контрнаступлением эта атака была предотвращена. Нарушение режима прекращения огня явно указывает, что ответственность за все эти события лежит на армянской стороне. Путем подобных военных авантюр Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является, и избежать ответственности за оккупацию и агрессию против Азербайджана. Ведь действия Еревана противоречат правовым документам международных организаций, членом которых он является. Кроме того, как мне кажется, Армения стремится к эскалации давнего военного конфликта на фоне усугубляющихся собственных социально-экономических проблем", - сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, это широкое распространение COVID-19, причиной которого стала деструктивная политика руководства страны.

"Создание напряженности на границе отвлечет от внутренних проблем. Наша же страна против создания напряженности на границе. И наши пограничные службы и вооруженные силы были усилены для предотвращения провокации. Знаете, хочу добавить еще один факт: в воскресенье 12 июля мы заметили со стороны Армении на границе Товуза переброску тяжелой военной техники и живой силы. Мы расцениваем это как доказательство того, что атака с использованием артиллерийских установок готовилась заранее. Но в итоге армянской стороне не удалось ничего захватить", - отметил Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что Баку всегда готов к пресечению провокаций и устранению подобных инцидентов, способных привести к созданию напряженности на армяно-азербайджанской границе.

"На значительном ее участке вдоль Газахского и Товузского районов дислоцированы подразделения государственной пограничной службы Азербайджана. Армянская сторона, напротив, продолжает систематически военизировать государственную границу между двумя странами и умышленно обстреливать мирных граждан. Серьезный конфликт между Азербайджаном и Арменией, как вы знаете, продолжается уже 30 лет — после того как Армения оккупировала Нагорный Карабах и еще семь районов. Наши вооруженные силы и сейчас стоят там лицом к лицу. Это все напоминает сценарии Первой и Второй мировой войны, когда 100 тысяч военных стояли лицом к лицу. И это говорит о том, что в любое время вполне ожидаемо столкновение. Стоит ли еще ожидать провокаций — надо спросить у армянской стороны, ведь это они захватили земли Азербайджана", - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента Азербайджана напомнил, что сегодня главы МИД Ирана, России и Турции выразили свою обеспокоенность.

"Мы благодарим эти страны за то, что они относятся неравнодушно к безответственной политике Армении. Наши соседи понимают, что ситуация в мире и так нестабильна, и в случае разжигания войны это повлияет и на наших соседей. Армения совершает необдуманные поступки и не заботится об их последствиях. Азербайджан всегда готов решать этот вопрос мирным путем, и мы всегда показываем свою инициативу. Мы всегда обсуждаем вопросы с представителем ОБСЕ и не желаем отвлекать внимание других стран, а вот Армения очень заинтересована в привлечении других регионов к своей провокации", - отметил Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента Азербайджана также подчеркнул, что роль России в урегулировании этого вопроса очень велика.

"Мы это очень ценим, руководство Российской Федерации и лично президент Владимир Путин предприняли необходимые шаги. Но, к сожалению, армянские оккупационные и провокационные шаги не дают возможности решить вопрос мирным путем. Мы обращаемся ко всему международному сообществу с просьбой привлечь Армению к ответственности. Армения доказывает, что не заинтересована в решении вопроса мирным путем. Эта агрессивная политика Армении подвергает угрозе ряд других стран", - добавил Хикмет Гаджиев.