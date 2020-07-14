Эльхан Алескеров: Армения потерпела политическое поражение в ОДКБ

БАКУ /Trend/ - В результате боестолкновений на азербайджано-армяной границе в направлении Товузского района, Армения потерпела не только военное, но и крупное политическое поражение.

Очевидно, что затевая последнюю военную провокацию на границе с Азербайджаном, армянская военщина делала ставку на привлечение к конфликту Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) и столкновение интересов стран участниц этого военного блока с Азербайджаном.

Несмотря на то, что «союзниками» Армении по ОДКБ кроме России также являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, главной целью провокации были российско-азербайджанские отношения. План действий армянской военщины неоднократно использовался и раньше. Под надуманным предлогом подвергались обстрелу приграничные позиции ВС Азербайджана и после ответной реакции Армения обращалась с просьбой о защите и поддержке со стороны ОДКБ.

Так Ереван поступил и в этот раз, обстреляв позиции азербайджанской армии в Товузском районе, а получив ответные удары, Армения обратилась за защитой в ОДКБ.

Изначально, из-за боев на границе Азербайджана и Армении генеральный секретарь Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) Станислав Зась инициировал проведение экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ. Заседание планировалось провести в понедельник, 13 июля, однако, мероприятие, как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, было отложено на неопределенное время.

Решение ОДКБ - это отказ защищать не только оккупационную политику Армении в Карабахе, но и территорию самой страны, которая своими непомерными амбициями является элементом, угрожающим безопасности всего региона. На этот раз Армения испытала не только горечь военного поражения от Азербайджана, но и сильный политический удар со стороны всех стран участниц ОДКБ. В итоге своей военной провокации на границе, пашиняновская Армения проиграла, она потерпела в Товузе военно-политическое фиаско во взаимоотношениях со всеми странами-участниками ОДКБ.

Директор Экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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