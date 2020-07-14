ПА Организации исламского сотрудничества распространила заявление, осуждающее агрессию Армении против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации исламского сотрудничества Мохамед Хурайчи Нияс выступил с заявлением, осуждающим очередную военную провокацию Армении на участке азербайджано-армянской границы в Товузском направлении, передает во вторник Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).