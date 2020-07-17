ПА ОБСЕ: Столкновения на азербайджано-армянской границе могут поставить под угрозу переговоры по нагорно-карабахскогому конфликту

Политика 17 июля 2020 17:36 (UTC+04:00)
ПА ОБСЕ: Столкновения на азербайджано-армянской границе могут поставить под угрозу переговоры по нагорно-карабахскогому конфликту

БАКУ/ Trend/ - Столкновения на азербайджано-армянской границе могут поставить под угрозу переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Джорджа Церетели.

Как отмечается, Церетели внимательно следит за ситуацией на границе Азербайджана и Армении и на этой неделе поддерживал контакты с делегациями стран в ПА ОБСЕ и соответствующими международными субъектами. Сегодня он призвал обе стороны в срочном порядке обеспечить деэскалацию и начать «предметные переговоры».

После разговора с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспшиком, Церетели выразил глубокую обеспокоенность недавними вооруженными столкновениями с использованием тяжелых орудий, в результате которых обе стороны понесли потери. Выразив Каспшику признательность за обновленную информацию о событиях на месте, Церетели отметил, что эти инциденты представляют собой грубейшие нарушения режима прекращения огня после 2016 года.

«Военные столкновения на этой неделе представляют собой серьезную эскалацию конфликта и могут поставить под угрозу мирные переговоры, которые проходили под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Я призываю стороны использовать все инструменты деэскалации, включая существующие прямые каналы связи, а также неформальные каналы связи, предлагаемые ПА ОБСЕ», - сказал он.

Церетели выразил полную поддержку ПА ОБСЕ Минскому процессу, включая работу сопредседателей и личного представителя действующего председателя, и напомнил о недавнем призыве Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриса к полному прекращению огня.

Он отметил, что на территории пограничных районов, где произошли столкновения, находятся несколько населенных пунктов, что повышает риск жертв среди гражданского населения.

Церетели призвал при возможности вернуть наблюдателей: «Усиление мониторинга необходимо для установления соответствующих фактов и предотвращения инцидентов».

(Автор: Ляман Зейналова)

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