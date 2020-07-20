Леонид Слуцкий: Россия и Азербайджан имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки, активно сотрудничают в международных организациях, развивают политические, экономические и гуманитарные связи.

Как передает Trend, об этом в интервью журналу "Национальная оборона" в частности, сказал глава комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о динамике азербайджано-российских отношений.

Говоря о том, что отношения двух стран динамично развиваются абсолютно во всех сферах и приобрели характер стратегического партнерства и большая заслуга в этом, безусловно, принадлежит Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, благодаря политике которого Москва имеет в лице Баку надежного и предсказуемого партнера, Слуцкий подчеркнул, что Азербайджан действительно важный партнер России в Закавказье.

"Более того, современный Азербайджан - одна из наиболее развитых, процветающих экономик постсоветского пространства. Баку ведёт мудрую и сбалансированную внешнюю политику. Россия и Азербайджан имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки, активно сотрудничают в международных организациях, развивают политические, экономические и гуманитарные связи.

Уверен, что перспективы у нашего сотрудничества по всем направлениям самые положительные. Это касается, в том числе и межпарламентских связей: у нас отлажено теснейшее взаимодействие с Милли Меджлисом", - сказал Леонид Слуцкий.